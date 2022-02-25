Сбербанк сообщил, что санкции не влияют на сохранность и доступность средств клиентов

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Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк внимательно изучает новые условия работы в связи с объявленными санкциями в отношении корреспондентских счетов, принятые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов, говорится в распространенном пресс-службой кредитной организации заявлении.

Ранее сообщалось, что OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) ввела в отношении Сбербанка санкции в отношении корреспондентских и платежных счетов (correspondent and payable-through account sanctions). В отличие от санкций в отношении ряда других российских банков они в сообщении подразделения Минфина США блокирующими не названы.

Сбербанк отмечает, что все его системы и офисы работают в штатном режиме, клиентам - физическим и юридическим лицам доступны их средства в полном объеме.

"Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильном приложении "Сбербанк онлайн" и других каналах обслуживания. Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме. Обмен валюты проводится без ограничений", - говорится в заявлении Сбербанка.

Кредитная организация считает, что "обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях".