ВТБ продал акции Почта банка и RCB, выводя их из-под удара санкций

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Попавший под санкции ВТБ начал реструктуризацию активов, чтобы минимизировать влияние ограничительных мер.

ВТБ почти сразу после объявления о введении санкций со стороны Великобритании заявил, что продал две акции Почта банка новому председателю правления банка Александру Пахомову.

"Решение о продаже акций было принято в связи с завершением этапа смены руководства Почта банка и в целях оптимизации корпоративной структуры управления данным активом", - указал банк.

В результате доля ВТБ в Почта банке снизилась ниже контроля - до 50% минус одна акция и сравнялась с долей, принадлежащей дочерней компании "Почты России".

Кроме того, ВТБ в рамках реструктуризации зарубежных активов принял решение о продаже неконтролирующей доли в 46,29% акций в кипрском RCB Bank. Покупателем пакета акций выступили другие акционеры RCB Bank, сделка заключена и исполнена 24 февраля 2022 года. Акционеры RCB Bank обратились в Центральный банк Кипра для получения необходимого одобрения сделки для завершения процедур.