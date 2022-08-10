Кипрский RCB Bank с 8 октября перестанет предоставлять клиентам банковские услуги

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Кипрский RCB Bank с 8 октября перестанет предоставлять клиентам банковские услуги. Банк предупредил клиентов, что в течение двух месяцев закроет их счета. Последний день предоставления банковских услуг - 7 октября 2022 года.

В марте RCB Bank, имевший тесные связи с клиентами из России, сообщил, что откажется от банковской лицензии и трансформируется в управляющую компанию. По согласованию с ЕЦБ он прекратил привлекать новых клиентов.

Банк планировал провести переговоры с клиентами, срок погашения обязательств перед которыми наступает после июня 2022 года, относительно условий досрочного погашения с выплатой полной суммы вклада и процентов за период, в течение которого сумма находилась в распоряжении банка.

После полного погашения всех обязательств RCB планировал трансформироваться в компанию по управлению активами, которая продолжит управлять оставшимся кредитным портфелем и специализироваться на предоставлении других услуг.

На конец 2020 года на его счетах было 2,75 млрд евро депозитов, из которых 769 млн евро пришлось на розничных клиентов. Cовокупный кредитный портфель кипрского банка составлял 3,5 млрд евро. В отчетности банк указывал, что большая часть кредитов выдана организациям, которые работают в России и странах СНГ.

RCB в июне сообщил, что продал портфель корпоративных кредитов на сумму 356 млн евро банку Hellenic Bank. Продажа кредитного портфеля укрепит капитал и запас ликвидности RCB Bank и создаст дополнительные резервы, что позволит банку выполнять обязательства перед всеми клиентами в полном объеме. Ожидалось, что банк получит от сделки более 500 млн евро.

До ноября 2014 года контроль в кипрском банке принадлежал ВТБ, который впоследствии сократил долю до 46,29% акций. 24 февраля, когда США ввели блокирующие санкции в отношении российского госбанка и его дочерних структур, ВТБ сообщил о продаже акций RCB другим его акционерам - менеджменту банка. Сообщалось, что акционеры RCB Bank обратились в Центральный банк Кипра для получения необходимого одобрения сделки для завершения процедур. Между тем, как писала FT, Европейский центральный банк может оштрафовать RCB на сумму до 5 млн евро за то, что он не запросил одобрения регулятора до завершения продажи доли ВТБ и проинформировал надзорный орган только после закрытия сделки.

Сейчас компания Crendaro Investments Ltd (принадлежит менеджменту банка) владеет 73,04% акций RCB Bank, Mitarva Limited - 26,96%. Новая структура владения акциями подлежит согласованию с регулирующими органами, указано на сайте банка.