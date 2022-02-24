Лондон вводит санкции против ВТБ и закрывает доступ банков РФ к своей финсистеме

Также меры коснутся "Аэрофлота", "Ростеха", "ОАК", "ОСК", "Уралвагонзавода" и размера вкладов россиян в британских банках

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ и другие российские компании включены в санкционный список Великобритании, сообщил премьер Борис Джонсон, выступая в парламенте в четверг

"Сегодня совместно с США мы вводим полную заморозку активов ВТБ", - сказал он.

Кроме того, российские банки будут полностью лишены доступа к британской финансовой системе и не смогу осуществлять платежи в фунтах и клиринг через Великобританию.

Джонсон также заявил, что ограничит размер вкладов российских граждан в банках в Великобритании. Он не уточнил, каковы будут эти ограничения.

Компании под санкциями

В обновленном санкционном списке правительства Великобритании одновременно с ВТБ появились также "Ростех", "ОАК", "ОСК" и "Уралвагонзавод".

Кроме того, Джонсон объявил о санкциях в отношении российской авиакомпании "Аэрофлот". "Мы также вводим запрет для "Аэрофлота" в Великобритании", - сказал премьер.

От SWIFT пока не отключают

Премьер также не исключил, что в дальнейшем удастся рассмотреть возможность отключения России от системы SWIFT, однако признал, что такое возможно лишь при согласии всех партнеров Лондона.

"В том, что касается SWIFT, то ничего не исключено. Однако здесь жизненно важно, чтобы мы действовали вместе (с союзниками и партнерами - ИФ)", - сказал он, выступая в парламенте. Ранее британские СМИ сообщали, что Джонсон выступает за такой шаг в отношении РФ.

Экспорт товаров двойного назначения

Глава правительства также заявил, что экспорт из Великобритании в Россию товаров двойного назначения, в том числе технологических, будет остановлен.

"Мы подготовим новый законопроект, чтобы запретить экспорт всех товаров двойного назначения в Россию, включая ряд элитного и важного технологического оборудования в таких секторах, как электроника, телекоммуникации и аэрокосмическом секторе", - сказал Джонсон во время выступления в палате общин. Он отметил, что законопроект будет готов на следующей неделе.