Брокеры и УК советуют искать спасение в гособлигациях, иностранных акциях и сырье. Обзор

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Управляющие и брокерские компании на фоне обвала рынков советуют искать спасение в гособлигациях, иностранных акциях и сырье, следует из опроса, проведенного "Интерфаксом".

Как отмечают опрошенные участники рынка, военный сценарий развития событий стал для них неожиданностью.

Не совсем готова оказалась к этому и инфраструктура: торговые приложения многих компаний утром в четверг загружались с трудом и работали очень медленно. Однако эти неполадки удалось оперативно устранить.

"В связи с ситуацией на фондовом рынке и большим количеством заявок клиентов наблюдалось замедление работы мобильного приложения "Открытие Инвестиции". В настоящее время приложение работает в штатном режиме", - пояснили в официальном комментарии "Открытие Инвестиции".

В БКС, "Фридом финансе" и УК "Альфа Капитал" также заявили, что компании работают в штатном режиме.

При этом в "Альфа Капитале" добавили, что возможные задержки утром были связаны не с возросшим трафиком, а с приостановками торгов на "Мосбирже".

Время подумать

На новостях про ситуацию на Донбассе котировки акций и валюты обвалились, что привело к приостановке торгов на утренней сессии.

После этого совет "Мосбиржи", а следом за ним саморегулируемая организация профучастников НАУФОР и несколько брокеров обратились к инвесторам с просьбой "воздержаться от необдуманных решений".

"Необдуманными" в данном случае в НАУФОР были названы действия, связанные, прежде всего, с продажей подешевевших активов.

"Российский фондовый рынок находится в условиях, когда цены финансовых инструментов не отражают их реальную стоимость. В сложившейся ситуации инвесторам в ценные бумаги следует проявить здравый смысл и не принимать эмоциональных решений о продаже подешевевших активов", - говорится в заявлении НАУФОР.

"В текущих условиях тихих гаваней просто нет. Но можно снизить риски, уменьшив собственную активность на рынке. Главный риск сейчас для индивидуального клиента – эмоциональные и необдуманные решения", - вторит НАУФОР аналитик УК "Альфа-Капитал" Георгий Айвазов.

Однако какие же в текущих условиях решения можно считать обдуманными?

Гендиректор УК "Арикапитал" Алексей Третьяков полагает, что наиболее безопасными сейчас выглядят вложения в подешевевшие российские еврооблигации: "Сегодня мы покупали российские суверенные еврооблигации. Цена на них упала практически в два раза. В текущих условиях есть риски вложения в иностранные ценные бумаги в случае, если будут остановлены долларовые расчеты или заморожены активы российских компаний. В такой ситуации трудно считать, что находящиеся в нашем портфеле зарубежные облигации более надежные, чем российские".

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин полагает, что самой тихой гаванью пока остаются драгметаллы и сырье в целом.

Цены на золото в четверг поднялись до максимального уровня с сентября 2020 года. Апрельские фьючерсы на золото подорожали на 3,3% в ходе торгов на бирже Comex, до $1973,7 за унцию. С начала года драгметалл вырос в цене на 7,7%.

"Этот класс активов дает защиту и от геополитических рисков, и от инфляционных", - отметил эксперт.

В БКС считают, что сейчас выглядят привлекательно подешевевшие российские акции, но отмечают, что о снижении их волатильности пока говорить не приходится. "Защитным рынком в текущей ситуации мы считаем американский", - добавляют в БКС.

Строить прогнозы в текущих условиях опрошенные эксперты не берутся, отмечая слишком высокие геополитические риски.

"О сценариях развития событий сейчас могут рассуждать только политологи. Мы не ожидали такой сценарий и вынуждены реагировать по факту. Если ситуация будет нормализовываться, тогда можно будет говорить о какой-то доходности. Сейчас речь идет о минимизации потерь и обеспечении безопасности", - заявил Третьяков.