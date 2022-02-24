Торги на МосБирже приостановлены из-за обвала на фоне событий в Донбассе

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Торги на Московской бирже приостановлены из-за обвала на фоне начала военной операции в Донбассе.

"Торги на всех рынках приостановлены, о возобновлении будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении МосБиржи.

Фактически торги рублем, акциями и фьючерсами встали еще до приостановки из-за того, что котировки уперлись в установленные биржей границы. Так, курс доллара уперся в верхнюю планку биржи - 84,075 руб./$1, и по этому курсу стоял большой объем покупки валюты, выше курс подняться не мог в силу установленных биржей ограничений. Аналогичная ситуация и с евро, курс которого уперся в планку 95,2425 руб./EUR1 и дальше не мог расти из-за ограничений.

На рынке акций РФ ситуация аналогичная, практически все торгуемые на утренней сессии финансовые инструменты "легли" на установленные биржей нижние планки и дальше вниз котировки двигаться не могли. При этом на установившихся ценовых уровнях есть большой объем предложения, но покупателей практически нет.

В четверг стало известно, что Россия проведет специальную военную операцию в Донбассе в соответствии с уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народной республиками. "Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", - заявил президент РФ Владимир Путин в обращении.