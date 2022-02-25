Макрон заявил, что передал Путину просьбу Зеленского о переговорах

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в телефонном разговоре в четверг с президентом России Владимиром Путиным передал ему просьбу президента Украины Владимира Зеленского о переговорах.

"У меня состоялся искренний, прямой и быстрый разговор с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского, чтобы прежде всего попросить его об остановке боев в кратчайшие сроки, но особенно предложить ему переговоры, просить его о переговорах с президентом Зеленским", - сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе в ночь на пятницу после внеочередного саммита ЕС.

По словам французского президента, Зеленскому не удалось связаться с Путиным.

"Я одновременно передал ясным образом это послание Франции Российской Федерации и также передал послание украинского президента российскому президенту. Как вы видите сейчас, это не имело результата, потому что российский президент избрал войну", - продолжил Макрон.

Макрон также заявил о необходимости сохранения каналов для контактов с РФ, чтобы добиться перемирия на Украине.

"И я думаю, что в мою ответственность входит, во-первых, предпринимать такие инициативы, когда о них просит Украина. А также, осуждая (Россию - ИФ), применяя санкции (...), оставлять открытым этот путь (для контактов - ИФ), чтобы, когда условия это позволят, мы смогли бы добиться прекращения боевых действий", - объяснил президент Франции.

При этом Макрон подчеркнул, что на данный момент Россия сознательно выбрала иной путь.

Как сообщалось, утром в четверг президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на украинской территории. На Украине введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация.