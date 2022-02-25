MSCI из-за санкций будет применять особый подход к российским акциям в своих индексах

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - MSCI начнет применять особый подход к российским акциям в своих индексах в связи с объявленными ранее санкциями США, говорится в сообщении индексного провайдера.

Нововведения затронут уже февральский квартальный пересмотр 2022 года: в частности, не будут вводиться объявленные изменения для индекса MSCI Russia. Речь идет, уточняет провайдер, о новых показателях числа акций (NoS) для трех компаний (Ozon, "Яндекс" и "Норильский никель" - ИФ). Эти изменения могут быть реализованы не ранее майского полугодового пересмотра 2022 года - при условии отмены особого режима нахождения в индексе для российских бумаг.

MSCI пока не будет отражать в индексе MSCI Russia осуществление корпоративных событий, не требующих коэффициента ценовой корректировки (price-adjustment factor, PAF), таких как: размещение акций, блокирующие продажи, изменение структуры капитала и крупные IPO. Между тем индексный провайдер продолжит учитывать корпоративные события, требующие PAF: дробление акций, консолидации, выпуск прав и buyback. Также будут проводиться исключения бумаг из индекса в случае делистинга, банкротств, сделок по слиянию и поглощению (M&A), а также длительных приостановок торгов к моменту события.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.