В JPMorgan не ждут скорого возвращения российских акций в индексы MSCI

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Российским акциям, вероятно, понадобится больше двух лет для того, чтобы вернуться в широко используемые в мире фондовые индексы MSCI, полагают аналитики JPMorgan. Сообщение банка приводит Reuters

Россия была исключена из индексов MSCI в начале марта 2022 года после начала СВО.

Хотя инвесторы, надеющиеся на скорое разрешение конфликта, могут ожидать, что двухлетний процесс возвращения российских акций в индекс начнется в июне, было бы "слишком оптимистично" думать, что сроки будут соблюдены, отмечается в сообщении. Однако MSCI может по своему усмотрению изменить процесс.

"Мы приходим к выводу, что в лучшем случае возвращение в индексы MSCI произойдет в июне 2027 года, но в базовом сценарии мы ожидаем, что это произойдет на несколько лет позже", - полагают аналитики банка.