В Сбере заявили о выдаче ипотеки в штатном режиме

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Выдача ипотеки в Сбере осуществляется в обычном режиме, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Ранее Совкомбанк временно приостановил выдачу ипотеки, сообщили "Интерфаксу" в колл-центре кредитной организации. Причины принятого решения там не уточнили.

Как сообщалось, США вчера включили в санкционный "банковский" список несколько российских кредитных организаций, в том числе Сбербанк и Совкомбанк.

Ранее в середине февраля в связи с повышением ключевой ставки минимальные рыночные ставки на рынке ипотеки в РФ вернулись к двузначным показателям. В целом ЦБ восьмой раз подряд повысил ключевую ставку для сдерживания инфляционных процессов.