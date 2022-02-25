Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:27

В Сбере заявили о выдаче ипотеки в штатном режиме

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Выдача ипотеки в Сбере осуществляется в обычном режиме, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Ранее Совкомбанк временно приостановил выдачу ипотеки, сообщили "Интерфаксу" в колл-центре кредитной организации. Причины принятого решения там не уточнили.

Как сообщалось, США вчера включили в санкционный "банковский" список несколько российских кредитных организаций, в том числе Сбербанк и Совкомбанк.

Ранее в середине февраля в связи с повышением ключевой ставки минимальные рыночные ставки на рынке ипотеки в РФ вернулись к двузначным показателям. В целом ЦБ восьмой раз подряд повысил ключевую ставку для сдерживания инфляционных процессов.

Сбербанк Совкомбанк

Новости по теме

Новости

Совкомбанк временно приостановил выдачу ипотеки

Военная операция на Украине

Министр финансов Франции отметил, что отключение РФ от SWIFT не снято с повестки

В ГД внесен законопроект об ограничении наценки на социально важные товары

Цены многих акций РФ утром уперлись в установленные Мосбиржей верхние границы

ЦБ РФ увеличил лимит аукциона репо "тонкой настройки" с 2 до 3 трлн рублей

ЦБ РФ увеличил лимит аукциона репо "тонкой настройки" с 2 до 3 трлн рублей

Нефть Brent подорожала до $101,3 за баррель

В Европе требуют от "Газпрома" больше газа после взлета цен из-за санкций

В Европе требуют от "Газпрома" больше газа после взлета цен из-за санкций
Военная операция на Украине

Нацбанк Украины запретил банкам операции с российскими и белорусскими рублями

Нацбанк Украины запретил банкам операции с российскими и белорусскими рублями

Доллар вырос до 85,8 рублей, евро стоит 96 рублей

DNS поднял цены до 30% на фоне ажиотажного спроса

DNS поднял цены до 30% на фоне ажиотажного спроса
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });