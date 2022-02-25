Совкомбанк временно приостановил выдачу ипотеки

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Совкомбанк временно приостановил выдачу ипотеки, сообщили "Интерфаксу" в колл-центре кредитной организации.

"На данный момент выдача ипотеки приостановлена", - сказал сотрудник колл-центра. Причины принятого решения он не назвал.

Пресс-служба Совкомбанка от комментариев отказалась.

Ипотечный портфель в Совкомбанке за 9 месяцев 2021 года вырос на 64% и достиг 135,3 млрд рублей, составив почти 28% от розничного кредитного портфеля (489,9 млрд рублей), следует из отчета банка по МСФО.

Ранее Совкомбанк (вместе с некоторыми другими крупными российскими банками) подпал под блокирующие санкции США, запрещающие расчеты в долларах.

Совкомбанк заявил, что ситуация с возможным введением санкций против крупнейших российских финансовых институтов прорабатывалась им заранее, в этом процессе он тесно взаимодействовал с ЦБ и Минфином РФ. "Мы разработали несколько сценариев преодоления последствий введения санкций таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для наших клиентов и контрагентов", - подчеркнул банк.

Совкомбанк рассчитывал сохранить основные направления кредитования клиентов в обычном режиме.