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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:49

Нефть Brent подешевела до $98,8 за баррель

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Нефть эталонной марки Brent перешла к снижению в ходе торгов в пятницу, тогда как WTI удерживается в небольшом плюсе, инвесторы следят за продолжающейся военной спецоперацией России на Украине и ждут мартовского заседания ОПЕК+.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:59 по московскому времени подешевели на $0,28 (0,28%) - до $98,80 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,07 (0,08%) - до $92,88 за баррель.

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Накануне цены на нефть марки Brent превышали $105 после начала военной операции в Донбассе из-за опасений по поводу поставок нефти из России. Однако котировки растеряли большую часть роста к концу сессии, поскольку объявленные США санкции против России не коснулись поставок энергоносителей.

"Слабость нефти, вызванная последними санкциями, не отменяет вероятности значительного роста котировок в дальнейшем", - отметил старший аналитик Oanda Эд Мойя.

Тем временем в ближайшую среду состоится очередное заседание ОПЕК+, в котором примут участие и представители России. Несмотря на события последних дней, аналитики по-прежнему уверены, что альянс будет придерживаться ранее обозначенных планов и вновь решит увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки.

Однако Кэрол Нахле из консалтинговой компании Crystol Energy полагает, что ОПЕК может нарастить поставки в случае дальнейшей эскалации.

"Если они сочтут, что стабильность нефтяных рынков оказалась под угрозой, я могу допустить, что они начнут поставлять на рынок новые баррели", - сказала она.

нефть

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