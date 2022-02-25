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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:41

Brent подешевела до $97,28 за баррель

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти падают в пятницу вечером после роста накануне. Инвесторы следят за продолжающейся военной спецоперацией России на Украине и ждут мартовского заседания ОПЕК+.

К 18:50 по московскому времени апрельские фьючерсы на сорт Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 дешевели на $1,8 (1,82%) - до $97,28 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,02 (1,1%) - до $91,79 за баррель.

Днем ранее котировки на Brent превышали $105 после начала российской военной операции на Украине из-за опасений по поводу поставок российской нефти. Однако котировки растеряли большую часть роста к концу сессии, поскольку объявленные США санкции против России не коснулись поставок энергоносителей.

"Слабость нефти, вызванная последними санкциями, не отменяет вероятности значительного роста котировок в дальнейшем", - отметил старший аналитик Oanda Эд Мойя.

Тем временем в ближайшую среду состоится очередное заседание ОПЕК+, в котором примут участие и представители России. Несмотря на события последних дней, аналитики по-прежнему уверены, что альянс будет придерживаться ранее обозначенных планов и вновь решит увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки.

Однако Кэрол Нахле из консалтинговой компании Crystol Energy полагает, что ОПЕК может нарастить поставки в случае дальнейшей эскалации.

"Если они сочтут, что стабильность нефтяных рынков оказалась под угрозой, я могу допустить, что они начнут поставлять на рынок новые баррели", - сказала она.

Brent WTI ОПЕК Украина США

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