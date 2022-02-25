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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:06

ФАС проверит обоснованность повышения цен ритейлером DNS

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность повышения цен ритейлером DNS, управляющим магазинами бытовой техники и электроники.

Ведомство направило в адрес компании соответствующий запрос, а также выдало ее должностному лицу предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут нарушать закон о защите конкуренции, говорится в сообщении ФАС.

Участникам всей цепочки производства товаров нельзя допускать необоснованного повышения цен, почеркнуло ведомство.

При обнаружении признаков недобросовестного поведения и экономически необоснованных спекуляций отдельных продавцов ФАС будет принимать меры антимонопольного регулирования и пресекать недобросовестные практики, предупредила антимонопольная служба.

Как сообщалось, DNS поднял цены до 30% и не исключал их дальнейшего роста.

"Вчера (24 февраля - ИФ) мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза. Да, это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста", - сообщил гендиректор сети Дмитрий Алексеев в своем телеграм-канале.

ФАС DNS

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