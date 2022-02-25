Минпромторг опроверг сообщения о сбоях в поставках лекарств в аптеки

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг опроверг информацию СМИ о задержках поставок лекарств в аптеки и больницы в ожидании повышения цен, все отгрузки в России идут по плану.

В ведомстве рассказали, что после появления этих публикаций провели оперативное совещание с крупнейшими фармацевтическими дистрибьютерами.

"Участники не подтвердили опубликованную в ряде СМИ информацию о том, что прием заказов и отгрузки лекарств аптечным сетям в ряде регионов прекратились - все отгрузки лекарственных препаратов в аптечные и медицинские учреждения по всей территории РФ по-прежнему осуществляются в плановом режиме", - говорится в сообщении министерства.

Фармацевтические дистрибьютеры напомнили партнерам, что нужно заранее планировать и размещать заказы, чтобы получать лекарства вовремя.

"Что касается "переоценки" лекарственных препаратов, здесь необходимо отметить, что в России осуществляется государственное регулирование предельных отпускных цен производителей на жизненно важные лекарственные препараты", - сказали в Минпромторге.

Отмечается, что эта система исключает возможность превышения предельно установленной наценки на препараты, входящие в список ЖВНЛП со стороны участников фармрынка. "Также в стране установлена фиксация оптовых и розничных надбавок в зависимости от региона - как на отечественные, так и на иностранные лекарственные препараты", - говорится в сообщении.

В Минпромторге также призвали всех участников фармацевтического рынка воздержаться от спекулятивных настроений.

"Инструменты, существующие сегодня на рынке, дают возможность осуществлять бесперебойную поставку лекарственных препаратов на всей территории страны", - отметили в министерстве.

Ранее в этот же день Минпромторг заверил, что российские ритейлеры сделали запасы социально значимых товаров как минимум на сорок дней. Также ведомство сообщило о готовности поддержать импортозамещение.