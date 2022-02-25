Крупнейший банк Молдавии прекратил переводы валют через Contact и "Юнистрим"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Moldova Agroindbank (MAIB), крупнейший банк Молдавии, на фоне западных санкций против России временно перестал переводить деньги клиентов в евро и долларах США через российские системы Contact, "Юнистрим" и "Золотая корона".

"На данном этапе MAIB не может принимать и отправлять переводы через российские системы денежных переводов: Contact, "Юнистрим", "Золотая корона". Но банк работает с данными системами над поиском решений для восстановления сервисов", - говорится в сообщении банка.

MAIB также призвал клиентов не использовать сервисы российских банков для перевода евро и долларов США.

На MAIB приходится более 30% совокупных активов и портфеля кредитов банковского сектора Молдавии. По итогам 2021 года банк получил $40 млн чистой прибыли. Его мажоритарным акционером является консорциум иностранных инвесторов в составе Европейского банка реконструкции и развития, инвестиционных фондов Horizon Capital (США) и Invalda (Литва), которым вместе принадлежит 41,09% акций банка.