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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:55

Президент Молдавии обсудила события на Украине с президентом Франции

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду обсудила кризис на Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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В субботу вечером в своем телеграмм-канале Санду сообщила, что в ходе телефонного разговора обсуждалось то, как Молдавия справляется с приемом беженцев из Украины. Она рассказала об организованных усилиях властей, а также "о солидарности граждан Молдавии с тысячами беженцев, которые продолжают пребывать из Украины".

"В контексте напряженности на Украине президент Макрон заверил, что Франция с нами в это трудное время", - подчеркнула Санду.

В минувший четверг парламент Молдавии в связи ситуацией на Украине объявил в стране режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней начиная с 24 февраля. По последним данным МВД Молдавии, за три дня в Молдавию въехали более 35 тыс. беженцев из Украины, из них более 800 человек попросили убежища.

Молдавия Украина Майя Санду Эммануэль Макрон Франция

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