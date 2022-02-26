Президент Молдавии обсудила события на Украине с президентом Франции

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду обсудила кризис на Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В субботу вечером в своем телеграмм-канале Санду сообщила, что в ходе телефонного разговора обсуждалось то, как Молдавия справляется с приемом беженцев из Украины. Она рассказала об организованных усилиях властей, а также "о солидарности граждан Молдавии с тысячами беженцев, которые продолжают пребывать из Украины".

"В контексте напряженности на Украине президент Макрон заверил, что Франция с нами в это трудное время", - подчеркнула Санду.

В минувший четверг парламент Молдавии в связи ситуацией на Украине объявил в стране режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней начиная с 24 февраля. По последним данным МВД Молдавии, за три дня в Молдавию въехали более 35 тыс. беженцев из Украины, из них более 800 человек попросили убежища.