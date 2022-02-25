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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:45

Крупнейшие банки РФ впервые выступили с совместным заявлением

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейшие российские банки впервые выступили с совместным обращением к клиентам на фоне санкций, заявляют о достаточном запасе ликвидности.

"Банковское сообщество готово к различным сценариям: у нас достаточно ликвидности для удовлетворения спроса, нет ограничений на снятие наличных ни в банкоматах, ни в отделениях. В условиях санкций мы координируем свою деятельность и совместно с Центральным банком работаем над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы", - говорится в совместном сообщении Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, "Открытия" и ряда других кредитных организаций (сообщение распространено Сбербанком).

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США в четверг ввели блокирующие санкции против ВТБ, банка "Открытие", Совкомбанка и Новикомбанка, в отношении Сбербанка введены санкции по корреспондентским и платежным счетам (correspondent and payable-through account sanctions). В начале недели под ограничительные меры США и ЕС попали Промсвязьбанк и АБ "Россия".

Кроме того, США в четверг ввели новые санкции на привлечение российскими организациями долгового и акционерного финансирования от американских инвесторов (они стали распространяться, в частности, на Альфа-банк и Московский кредитный банк). В этот список также были включены ранее уже попавшие под секторальные санкции Сбербанк, Россельхозбанк и Газпромбанк.

"Вчера многие клиенты прочитали новости о включении крупнейших российских банков в санкционные списки и были обеспокоены. Мы считаем важным обратить внимание, что каждый из банков продолжает обслуживать клиентов в штатном режиме и делает всё необходимое, чтобы пройти этот нестабильный период спокойно", - говорится в совместном обращении крупнейших банков.

Сбербанк ВТБ Альфа-банк Открытие

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