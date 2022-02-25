ВТБ заявил о достаточном времени для сворачивания операций с резидентами США

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Генеральные лицензии OFAC предоставляют ВТБ достаточные по времени отсрочки от полного вступления в силу санкций, чтобы успеть свернуть все операции с резидентами США, заявил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

ВТБ попал под блокирующие санкции США 24 февраля из-за российской операции на Украине.

"У ВТБ будет время для комфортного завершения всех операций с американскими резидентами", - сказал Пьянов журналистам в пятницу. Он отметил, что ВТБ (по аналогии с "Русалом" в 2018 году) получил ряд так называемых генеральных лицензий на завершение операций с резидентами США в разные даты.

"То есть санкции являются не мгновенно применимыми, а позволяют банку и контрагентам в США завершить операции постепенно", - пояснил он.

"Как мы понимаем, это следующие лицензии и разрешения. Первая лицензия из пяти - это возможность финансирования энергетики со сроком до 24 июня 2022 года. Вторая лицензия для завершения операций с долговыми обязательствами и долями в капитале с точки зрения их продажи не гражданам США до 25 мая 2022 года. Третья лицензия о сворачивании производных финансовых инструментов до 25 мая 2022 года. Четвертая лицензия - это, по сути, возможность осуществления сделок по прекращению любых текущих операций с ВТБ до 26 марта 2022 года. И очень интересная лицензия - пятая, которая позволяет отклонять резидентам США операции с ВТБ, которые не разрешены. Это очень необычная лицензия. Наши юристы и консультанты пока дискутируют о ее трактовке. Но мы пока считаем, что она позволяет резидентам США без юридических последствий отказаться от любых операций с нами. То есть это немного ограничивает наше право желанием наших контрагентов завершать и прекращать текущие операции с таким же сроком 26 марта", - сказал Пьянов.

"Таким образом, хорошая информация состоит в том, что эти лицензии позволяют достаточно комфортно, в некоторых случаях за месяц, а в некоторых даже более чем за месяц завершить необходимые операции с резидентами США", - отметил финдиректор ВТБ.

"Русал" и En+ Group попали в SDN List вместе со своим основателем Олегом Дерипаской в апреле 2018 года. Как и в случае с новыми санкциями в отношении банков, были обозначены дедлайны на завершение бизнес-операций и на избавление от акций и долговых обязательств. Американские власти тогда сразу заявили, что задачи уничтожить бизнес попавших под санкции компаний нет, как нет и цели навредить десяткам тысяч простых сотрудников, мишенью является только сам Дерипаска.

Такой подход создавал основу для переговоров, и почти сразу же En+ начала реализовывать план вывода компании из-под санкций, названный по имени председателя совета директоров лорда Грега Баркера. По итогам реализации "плана Баркера", в ходе подготовки которого OFAC неоднократно сдвигала дедлайны, Дерипаска перестал быть контролирующим акционером En+ и "Русала", а компании вышли из-под действия санкций США. Их ценные бумаги продолжили обращаться на зарубежных биржах.

Отвечая на вопрос о судьбе программы депозитарных расписок на акции ВТБ, обращающихся на LSE, Пьянов сказал, что из примеров других санкционных компаний известно - для оператора DR-программы тоже будет какой-то срок для беспрепятственной продажи бумаг. "И потом эта программа будет закрываться, а непроданные акции надолго останутся у депозитария. То есть, санкционный режим естественным образом закроет депозитарную программу на LSE и этот этап в истории группы ВТБ будет, к сожалению, завершен. Это настолько автоматизировано завершающаяся процедура, от нас никаких активных действий не требуется. Биржа и банк-депозитарий все завершат сами", - отметил он.

"Одна из интерпретаций, что поскольку есть лицензия на завершение операций с капиталом и долговыми обязательствами до 25 мая, это может быть этот срок (прекращения торгов - ИФ). Но должно быть еще уведомление LSE и депозитария с подтверждением срока, которое пока не получено", - заключил Пьянов.

Великобритания также ввела в отношении ВТБ блокирующие санкции, но там срока на завершение операций нет. По данным источников Bloomberg, британские банки попросили у Казначейства время на то, чтобы свернуть взаимоотношения с ВТБ. Санкции были введены вечером в четверг, и из-за этого, в частности, могли зависнуть выплаты зарплат, приходящиеся на последнюю пятницу месяца, пояснил необходимость отсрочки один из собеседников агентства.