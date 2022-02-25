Bloomberg узнал о потенциальных претендентах на покупку "Челси" у Абрамовича

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Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Потенциальные претенденты на приобретение лондонского футбольного клуба "Челси" начали готовить предложения Роману Абрамовичу купить его, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их сведениям, спортивные инвесторы и фонды прямых инвестиций, в том числе, американские, пришли в состояние "боевой готовности" в связи с новой волной западных санкций, введенных в отношении России из-за Украины.

Абрамович пока не входит в санкционный список Великобритании.

По словам одного из источников, "Челси" взял на рассмотрение одно из предложений, поступивших в этом месяце.

Абрамович, купивший "Челси" в 2003 году, инвестировал в клуб миллионы долларов, что помогло ему стать одним из самых успешных в Европе. "Челси" стал победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21, а в феврале текущего года выиграл клубный чемпионат мира. Клуб занимает третье место в английской премьер-лиге.

По данным KPMG, стоимость "Челси" составляет порядка 1,9 млрд евро.

Ранее на этой неделе член британского парламента от Лейбористкой партии Крис Брайант заявил, что Абрамовичу не следует позволять владеть английским футбольным клубом.

Потенциальные претенденты на покупку футбольного клуба ждут большей ясности относительно текущей ситуации от правительства Великобритании, прежде чем принимать решение о том, стоит ли делать официальные предложения о покупке "Челси", отмечают источники Bloomberg.

Американские инвесторы проявят "серьезный" интерес к "Челси", если он будет продаваться, сообщил агентству Джефф Мурад, компания которого - MSP Sports Capital является инвестором автогоночной команды McLaren Racing.

Клуб является "одним из настоящих глобальных брендов", отметил он.