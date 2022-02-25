Evraz планирует остаться на LSE и на рынке Северной Америки

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Evraz планирует остаться на Лондонской фондовой бирже (LSE), а также готов ко вторичному листингу на "Мосбирже", сообщил журналистам финдиректор компании Николай Иванов.

"Никаких планов в настоящий момент по делистингу с Лондонской биржи у нас нет, мы не рассматриваем такие варианты, - сказал он. - Что касается вторичного листинга на "Московской бирже", то такие планы у нас остаются, мы будем над этим работать. Мы ждали большей определенности с выделением нашего угольного бизнеса. Сейчас мы готовы ко вторичному листингу. Возможно, это произойдет в этом году".

Evraz - одна из немногих крупных компаний с преимущественно российскими активами и листингом в Лондоне/Нью-Йорке, до сих пор не присоединившаяся к тренду на вторичный листинг в Москве, набравшему силу в последние годы на фоне роста ликвидности и инвесторской базы в России.

"Что касается Северной Америки, мы не рассматриваем никакие сценарии выхода из этих активов", - сказал также Иванов.

В Северной Америке у Evraz производственные площадки в США (Портленд (работает на слябах с нижнетагильского предприятия Evraz), Пуэбло) и Канаде (Реджайна, Калгари и Рэд Дир). По итогам 2021 года Evraz NA произвел 1,88 млн тонн стальной продукции (прокат, рельсы, ТБД и OCTG).

Выручка стального сегмента североамериканского подразделения Evraz в прошлом году выросла на треть, до $2,3 млрд, EBITDA составила $321 млн против отрицательного значения в $28 млн годом ранее.

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания и один из крупнейших производителей ванадия в мире. Крупнейший акционер - Роман Абрамович (28,64%). Александр Абрамов через Abiglaze Ltd. контролирует 19,32% капитала, Александр Фролов (Crosland Global Ltd.) - 9,65%, Геннадий Козовой владеет 5,74%, Максим Воробьев - 3,01%.