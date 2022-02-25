Борис Джонсон пригрозил Путину и Лаврову персональными санкциями

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания введет персональные санкции против президента и главы МИД России Владимира Путина и Сергея Лаврова, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. Такие же санкции уже ввел Евросоюз.

Это обещание Джонсон сделал после саммита глав стран-участниц НАТО, сообщили Daily Telegraph на Даунинг-стрит, 10.

Премьер заявил, что введет эти санкции в ближайшее время в ответ на "реваншистскую миссию" двух российских лидеров.

Он также призвал союзников ввести против российского президента максимально болезненные меры и отключить Россию от SWIFT. Ранее сообщалось, что на это пока не готовы пойти страны Евросоюза.

24 февраля правительство Великобритании ввело санкции против банка ВТБ, госкорпорации "Ростех" и оборонных компаний "ОАК", "ОСК" и "Уралвагонзавод". Их активы в Британии должны быть заморожены, их полностью лишат доступа к британской финансовой системе. е и не смогут осуществлять платежи в фунтах и клиринг через Великобританию.

Авиакомпании "Аэрофлот" запретили полеты в Британию.

Правительство также пообещало ограничить ограничит размер вкладов российских граждан в британских банках и остановить экспорт в Россию товаров двойного назначения, в том числе технологических.

22 февраля под британские санкции попали банки Россия", Промсвязьбанк, Индустриальный сберегательный банк, Черноморский банк развития и реконструкции и Генбанк, а также близкие к Путину бизнесмены Геннадий Тимченко, Борис и Игорь Ротенберги.

25 февраля в российском МИД заявили, что Москва учитывает угрозы Великобритании вводить новые санкции, но эти меры не сдержат развитие России и приведут только к очередному витку эскалации.