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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Транзит "Газпрома" через Украину в субботу сохраняется на максимуме

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Загрузка украинского транзитного коридора в субботу остается на прежнем высоком уровне соответствия объемам долгосрочного контракта. Европейские покупатели увеличили заявки на поставку газа "Газпрома" после взлета цен в Европе в результате введения санкций в отношении российских компаний и проектов.

Уточненная номинация на 26 февраля составляет 108 млн куб. м, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины". Окончательная заявка на пятницу была максимальной за год - 109,5 млн куб. м.

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После задействования забронированных по долгосрочному договору мощностей украинского коридора наступает очередь проходящего через Белоруссию и Польшу в Германию газопровода "Ямал-Европа". Его прямые мощности (впервые с декабря прошлого года) были забронированы на конец газовых суток пятницы с 17:00 по московскому времени.

Реверсный поток по магистрали остановился вечером, а прямые поставки начались после 1:00 по московскому времени. Впрочем, на субботу прямые мощности газопровода не заказаны (ни на регулярной сессии, ни на дополнительной). При этом увеличена заявка на поставки в реверсном режиме, сообщил газотранспортный оператор Gascade.

Рост заявок на поставку российского газа вызвал глобальную коррекцию цены газа. Спотовая цена на хабе TTF с поставкой на понедельник упала на четверть - до $1052 после пика $1426 в четверг.

Газпром газ Европа

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