Запасы газа в хранилищах Европы упали ниже 30% от проектной вместимости

Европа расходует газ в пять раз интенсивнее обычного

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Запасы газа в подземных хранилищах Европы ушли ниже уровня 30% от их проектной вместимости, показали данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. По итогам газовых суток 24 февраля уровень запасов снизился до 29,9%.

Это на 11,3 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет. И уже значительно ниже среднего за историю наблюдений Gas Infrastructure Europe (с 2011 года) уровня на конец сезона отбора - 36%.

В прошлом году сезон отбора завершился как раз на примерно такой же отметке (29,85%).

Однако период отбора продолжится еще два месяца. По наблюдениям "Газпрома", "обычно отбор газа из европейских ПХГ продолжается до конца марта - середины апреля".

Текущий уровень запасов в ПХГ Европы вплотную приблизился к уровню предыдущего минимума - февраля 2017 года (разрыв составляет 0,64 пунктов). Некоторые наблюдатели считают это позитивным фактором, полагая, что режим работы системы нормализуется, она возвращается в пределы пятилетнего диапазона. Однако стремительный расход запасов газа указывает на ненормальную работу системы.

На фоне относительно мягкой погоды в этом отопительном сезоне запасы газа в хранилищах стали для Европы не столько физической, сколько финансовой страховкой. При скачках цен усиленное использование запасов из ПХГ позволяло игрокам газового рынка оптимизировать стоимость текущих поставок.

Расход газа из хранилищ на этой неделе в пять раза выше, чем в среднем за последние пять лет.

Средняя температура в феврале складывается на 3 с половиной градуса выше, чем годом ранее. По прогнозам, на будущей неделе (с 28 февраля по 6 марта) будет на полтора градуса холоднее, чем на текущей (21-27 февраля).

Несмотря на то, что в ПХГ Европы остается еще 32 млрд куб. м газа, по мере опустошения резервуаров максимальная суточная производительность хранилищ снижается, и не будет возможности оперативно вывести в систему максимальный объем газа.

Очень похожая на европейскую катастрофу с запасами ситуация назревает в США, ведь при таком уровне цен на глобальном рынке все что можно экспортировать - экспортируется. Развитие экспорта СПГ и старт новый экспортных терминалов стремительно удаляет газ с местного рынка. Текущий уровень запасов в ПХГ США на данный момент составляет 50,46 млрд куб. м - это на 11% меньше среднего уровня за последние пять лет (56,52 млрд куб. м) и стремительного приближается в нижней границе пятилетнего диапазона значений на эту дату (46,23 млрд куб. м).

Импорт СПГ в ЕС в феврале 2022 года растет в 1,9 раза к прошлому году (до 8,97 млрд куб. м), свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. В пересчете на сутки февральский экспорт упал по отношению к январскому пику на 4%.