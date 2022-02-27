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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:48

Транзит "Газпрома" через Украину в воскресенье сохраняется на максимуме

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Загрузка украинского транзитного коридора в воскресенье остается на прежнем высоком уровне, соответствуя объемам долгосрочного контракта. Европейские покупатели увеличили заявки на поставку газа "Газпрома" после взлета цен от введения санкций в отношении России. Цена газа на хабе TTF на понедельник - $1052 за тысячу кубометров.

Уточненная номинация на 27 февраля составляет 107,3 млн куб. м, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины". Окончательная заявка на субботу была 108 млн куб. м.

После задействования забронированных по долгосрочному договору мощностей украинского коридора наступает очередь проходящего через Белоруссию и Польшу в Германию газопровода "Ямал-Европа". Его прямые мощности (впервые с декабря прошлого года) были забронированы на конец газовых суток 25 февраля. Днем в субботу газ не качался, а на ночь с субботы на воскресенье снова пришла заявка - на еще большие объемы.

Причина такого необычного поведения заявок может быть в перемене погоды. Сейчас в Европе установилась ясная погода, однако отсутствие облаков приводит к более сильному выхолаживанию воздушных масс и по ночам температура регулярно опускается ниже нуля.

Газпром Украина

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