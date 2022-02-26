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Юникредит банк приостановил выдачу потребкредитов до 4 марта

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Юникредит банк временно приостановил выдачу потребительских кредитов и кредитных карт, сообщил "Интерфаксу" один из клиентов банка и подтвердили в колл-центре кредитной организации.

"К сожалению, временно приостановлена выдача потребительских кредитов и кредитных карт - с 25 февраля по 4 марта", - сказал сотрудник колл-центра.

"Интерфакс" направил запрос в пресс-службу банка.

Ранее в пятницу выдачу кредитов приостановил Совкомбанк: банк временно не выдает ипотеку в связи с неопределенностью на российском рынке. Совкомбанк 24 февраля наряду с другими крупными российскими банкам попал под блокирующие санкции США.

Юникредит банк входит в европейскую группу Unicredit. По итогам 2021 года банк занял 16-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Юникредит банк

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