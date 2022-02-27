Евросоюз полностью закроет свое небо для российских самолетов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз решил полностью закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов, включая частные джеты, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы закрываем воздушное пространство ЕС для русских: мы предлагаем запрет на все принадлежащие, зарегистрированные и находящиеся под контролем России самолеты. Эти самолеты больше не смогут приземляться, взлетать или пролетать территории ЕС", - заявила она.

Глава Еврокомиссии уточнила, что это будет применяться ко всем самолетам.

"Наше воздушное пространство будет закрыто для всех русских самолетов, включая частные самолеты олигархов", - отметила фон дер Ляйен.

Ранее 27 февраля такие решения страны Европы принимали по отдельности. Последней на 19:30 воскресенья такое решение приняла Португалия.

Днем президент Владимир Путин в беседе с начальником Генштаба ВС России и министром обороны назвал экономические санкции Запада нелегитимными.