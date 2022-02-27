Евросоюз введет новые санкции против Белоруссии

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз введет новые санкции против Белоруссии, в том числе ограничит экспорт из этой страны, объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы представим ограничительные меры против самых важных секторов, это остановит их экспорт товаров от ископаемого топлива до табака, древесины, цемента, железа и стали, - сказала она. - Мы также расширим на Белоруссию ограничения на экспорт товаров двойного назначения, которое мы ранее представили для России".

По ее словам, дополнительно под санкции подпадут те граждане Белоруссии, которые, по данным ЕС, помогают России проводить военную операцию на Украине.

В Минске отрицают, что белорусские военные участвуют в этой операции. По словам президента Украины Владимира Зеленского, белорусский лидер Александр Лукашенко заверил его по телефону, что Белоруссия не будет страной, откуда на Украину идут войска и летят самолеты и ракеты.

В этот же день Лукашенко потребовал, чтобы его не вынуждали на начало военной операции на Украине для защиты находящихся там белорусов.