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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Еще два независимых директора Сбербанка покинули набсовет банка

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Еще два независимых директора Сбербанка Надя Уэллс и Натали Брагински-Мунье покинули наблюдательный совет кредитной организации вслед за экс-премьером Финляндии Эско Ахо, следует из материалов банка.

Рядом с их именами на сайте Сбербанка в четверг появилась пометка "считается выбывшим из состава наблюдательного совета с 24 февраля 2022 года по личному заявлению".

Ранее сообщалось, что Ахо планирует покинуть набсовет Сбербанка, начал процесс по немедленному выходу из него.

В состав наблюдательного совета Сбербанка, помимо Ахо, Уэллс и Брагински-Мунье, сейчас входит министр финансов РФ Антон Силуанов и его заместитель Владимир Колычев, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, помощник президента РФ Максим Орешкин, бывший председатель ЦБ РФ Сергей Игнатьев, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, ректор "Сколтеха" Александр Кулешов, бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, зампред Сбербанка Белла Златкис, глава Сбербанка Герман Греф и ректор МФТИ Николай Кудрявцев.

Сбербанк Надя Уэллс Натали Брагински-Мунье

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