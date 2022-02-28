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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:49

ЦБ РФ временно запретил брокерам продавать бумаги по поручению нерезидентов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Банк России вводит с 28 февраля временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Как отмечается, торги на валютном рынке, денежном рынке и рынке репо "Московской биржи" откроются в 10:00 по московскому времени.

Целесообразность открытия торгов на остальных рынках Банк России оценит в зависимости от развития ситуации. В случае положительного решения торги откроются в 15:00 по московскому времени.

Московская биржа ЦБ РФ

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