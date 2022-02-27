"СПБ биржа" 28 февраля ограничивает большинство режимов торгов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" 28 февраля ограничивает основные режимы торгов всеми видами ценных бумаг, сообщается в информации на сайте биржи.

В утренние часы возможно будет подавать заявку и заключать договоры по ним только в режиме переговорных сделок (РПС) с кодами расчетов T0 и Т1, а также режиме "Адресное репо с Центральным контрагентом (ЦК)" с кодами Т0Т1.

С 10:00 МСК биржа предоставит возможность подачи заявок и заключения договоров в режиме "Безадресное репо с Центральным контрагентом" с кодом расчетов Т0Т1.

Торги в остальных режимах торгов с указанием иных кодов расчетов приостановлены. О времени возобновления будет сообщено дополнительно.

Вечером в пятницу СПБ биржа сообщала о возможности вернуться с утра в понедельник к стандартному торговому расписанию при отсутствии до этого важных экономико-политических новостей, способных оказать критическое влияние на финансовые рынки.

Однако в субботу представители ЕС, США, Франции, Германии, Канады, Италии и Великобритании объявили, что договорились исключить из SWIFT российские банки, попавшие под санкции, а при необходимости и другие банки. Кроме того, США и их союзники решили заморозить активы ЦБ РФ, чтобы российский регулятор не смог поддерживать курс рубля.

Данные меры стали ответом стран Запада на военную операцию России на Украине, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.