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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:49

ЦБ поставил фондовый рынок на паузу минимум до 15:00

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Торги на валютном рынке, денежном рынке и рынке репо Московской биржи откроются в 10:00 по Москве, решение о торгах на остальных рынках объявят в 13:00, говорится в сообщении Банка России.

Банк России оценит целесообразность открытия торгов на остальных рынках в зависимости от развития ситуации. В случае положительного решения торги откроются в 15:00.

Также Банк России вводит с 28 февраля временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов, сказано в сообщении.

В предписании, которое получили российские профучастники, сказано, что оно принято "в связи со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках". Приостановка исполнения всех поручений клиентов - иностранных юридических и физических лиц на продажу ценных бумаг вступила в силу в 7:00 по московскому времени в понедельник, пока срок ее действия не оговаривается. На заявки, поданные до вступления в силу запрета, он не распространяется.

В течение пяти рабочих дней с момента направления предписания брокеры должны отчитаться перед регулятором о его исполнении.

ЦБ РФ

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