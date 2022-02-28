ЦБ РФ дал банкам ряд послаблений по резервам до 31 декабря 2022 года

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ предоставил банкам ряд послаблений по резервам на срок до 31 декабря 2022 года.

Как говорится в сообщении ЦБ, банки получат возможность не ухудшать оценку финансового положения заемщика для целей формирования резервов под потери, в случае, если ухудшение этого положения заемщика произошло после 18 февраля 2022 года и обусловлено действием санкций.

Кроме того, банки смогут не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика по реструктурированным ссудам. ЦБ рекомендует реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам, в случае если финансовое положение заемщиков ухудшилось после 18 февраля 2022 года в результате действия санкций.

Банки получат возможность для находящегося на их балансе имущества, а также для целей расчета резервов на возможные потери по ссудам, в случае если обеспечение относится к I и II категории качества, использовать оценку стоимости, осуществленную по состоянию на 18 февраля 2022 года.

Решения приняты для обеспечения устойчивости кредитных организаций в условиях введенных западными странами ограничений, отмечает ЦБ.