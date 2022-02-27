Главы МИД ЕС согласовали отключение ряда банков РФ от SWIFT и заморозку активов ЦБ

Также будет расширен список физлиц под персональными санкциями и закрыто воздушное пространство для самолетов из России

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали санкции против России за военную операцию на Украине, в их числе отключение нескольких российских банков от SWIFT и заморозка активов Банка России, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы исключим определенное число российских банков от SWIFT. (...) Вводим ограничительные меры, которые парализуют активы российского Центробанка. Около половины или больше половины финансовых резервов Центробанка будут заморожены", - заявил Боррель в ходе пресс-конференции по итогам совета глав МИД ЕС.

Он отметил, что Евросоюз постарается утвердить список санкций до начала работы Центробанков в понедельник.

"На выходных мы усердно работали и хотим принять некоторые решения, которые должны быть разработаны, согласованы и реализованы в виде правового акта до завтра, когда Центральные банки возобновят работу", - подчеркнул Боррель.

Кроме того, по словам Борреля, главы МИД стран ЕС договорились расширить перечень физических лиц из РФ, на которых распространяются персональные европейские санкции. Список будет опубликован в понедельник.

"Список включает российских олигархов и бизнесменов, (...) а также политические фигуры, которые играют ключевую роль (...). В нем те, кто распространяет пропаганду, и военные", - уточнил Боррель.

Глава дипломатии ЕС подтвердил, что Евросоюз закроет свое воздушное пространство для самолетов из России. Ранее в воскресенье о подготовке такого решения говорила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Дополнительно мы решили закрыть воздушное пространство Европейского Союза для российских воздушных судов. Ни одно российское воздушное судно не сможет приземлиться или вылететь из аэропортов ЕС", - заявил Боррель во время пресс-конференции.

Санкции стали ответом стран Запада на военную операцию России на Украине, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.