"Мосбиржа" обещала не менять автоматически границы ценового коридора на валютном рынке
Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - На валютном рынке в течение торговой сессии 28 февраля границы ценового коридора автоматически меняться не будут, сообщила пресс-служба "Московской биржи", информируя о порядке проведения торгов на валютном и денежном рынках.
На открытие торгов Национальный клиринговый центр (НКЦ) установил следующие границы ценового коридора.
По валютной паре USDRUB TOM: нижняя граница 76,145, верхняя граница 90,00.
По валютной паре EURRUB_TOM: нижняя граница 85,6150, верхняя граница 101,1925.
Ценовые границы могут меняться только по отдельному решению Банка России.
На денежном рынке будут проводиться торги и расчеты по сделкам репо.
По решению Банка России торги на валютном и денежном рынках "Московской биржи" откроются в 10:00.