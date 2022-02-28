"Мосбиржа" обещала не менять автоматически границы ценового коридора на валютном рынке

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - На валютном рынке в течение торговой сессии 28 февраля границы ценового коридора автоматически меняться не будут, сообщила пресс-служба "Московской биржи", информируя о порядке проведения торгов на валютном и денежном рынках.

На открытие торгов Национальный клиринговый центр (НКЦ) установил следующие границы ценового коридора.

По валютной паре USDRUB TOM: нижняя граница 76,145, верхняя граница 90,00.

По валютной паре EURRUB_TOM: нижняя граница 85,6150, верхняя граница 101,1925.

Ценовые границы могут меняться только по отдельному решению Банка России.

На денежном рынке будут проводиться торги и расчеты по сделкам репо.

По решению Банка России торги на валютном и денежном рынках "Московской биржи" откроются в 10:00.