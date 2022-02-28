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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Санкции США против ЦБ и Минфина перекроют доступ к резервам для поддержки рубля

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - OFAC, подразделение американского Минфина, ответственное за правоприменение в области санкций, выпустило директиву, которая запрещает резидентам США любые транзакции с Банком России, Минфином России и Фондом национального благосостояния.

"Директива о суверенных сделках подорвет попытки России поддержать свою стремительно обесценивающуюся валюту, ограничив глобальное предложение рублей и доступ к резервам, которые Россия может попытаться обменять для поддержки рубля", - сказано в заявлении.

Одновременно OFAC добавил Банк России в генеральную лицензию, которая позволяет завершить операции по финансированию энергетики с попавшими под санкции российскими структурами до 24 июня. В этом списке Центробанк присоединился к ВЭБу, Сбербанку, ВТБ, "Открытию", Совкомбанку.

Военная операция на Украине. Хроника

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Жители города Львов на железнодорожном вокзале
Хроника 24 – 28 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Банк России Минфин ФНБ США OFAC

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