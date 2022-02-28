Совкомбанк лишился рейтинга S&P

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings поместило рейтинги Совкомбанка на пересмотр с возможностью понижения и приостановило их действие.

В сообщении агентства говорится, что включение Совкомбанка в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение Минфина США) может существенно повлиять на операции банка и на его финансовый профиль.

На момент принятия решения долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Совкомбанка находился на уровне "BB", краткосрочный - "B".

Приостановка действия рейтингов Совкомбанка вызвана его попаданием в санкционный список. В случае снятия санкций агентство рассмотрит возможность восстановления рейтингов при прочих равных условиях, отмечается в пресс-релизе S&P.

Совкомбанк имеет статус системно значимого банка РФ. Основным акционером банка с долей 86,5% является "Совко Капитал Партнерс", конечными бенефициарами кредитной организации являются топ-менеджеры банка, финансовые инвесторы и ряд суверенных фондов благосостояния (Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Кувейта, Японии, России, Китая и ОАЭ). Банк занимает девятое место в рэнкинге "Интерфакс-100".