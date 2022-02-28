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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Путин на совещании обсудит санкции против РФ со стороны "империи лжи"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства и своей администрации в понедельник предложил обсудить экономические вопросы, связанные с введением санкций в отношении России.

"Я пригласил вас для того, чтобы поговорить о вопросах, связанных с экономикой, финансами. Мы с Михаилом Владимировичем (Мишустиным, премьером России - ИФ) предварительно обсуждали эту тему, имея в виду, конечно, и те санкции, которые сейчас так называемое западное сообщество - как я его назвал в своем выступлении, - это "империя лжи", - пытается реализовать в отношении нашей страны", - сказал Путин, открывая совещание.

В совещании приняли участие Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Александр Новак, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, помощник президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и глава Сбербанка Герман Греф.

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Путин, выступая 24 февраля с обращением к гражданам страны в связи с проведением специальной военной операции из-за ситуации в Донбассе, уже называл Запад "империей лжи".

"Кстати, сами американские политики, политологи и журналисты пишут и говорят о том, что внутри США создана в последние годы настоящая "империя лжи". Трудно с этим не согласиться - так оно и есть. Но не надо скромничать: США - это всё-таки великая страна, системообразующая держава. Все её сателлиты не только безропотно и покорно поддакивают, подпевают ей по любому поводу, но ещё и копируют её поведение, с восторгом принимают предлагаемые им правила. Поэтому с полным на то основанием, уверенно можно сказать, что весь так называемый западный блок, сформированный США по своему образу и подобию, весь он целиком и есть та самая "империя лжи", - заявил Путин.

Владимир Путин

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