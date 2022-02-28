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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Канада запрещает своим финансовым институтам транзакции с ЦБ РФ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Власти Канады в связи с ситуацией на Украине ввели запрет для канадских организаций на транзакции с ЦБ РФ, а также на сделки с российскими суверенными фондами, говорится в понедельник в заявлении Минфина Канады.

Кроме того, канадские власти замораживают активы, связанные с этими фондами РФ.

В Минфине напомнили, что этому решению предшествовало совместное заявление Канады, Еврокомиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании и США от 26 февраля о применении дальнейших экономических ограничений против РФ. Эти меры предусматривают запрет на ведение дел с ЦБ РФ, чтобы воспрепятствовать использование им его валютных резервов. Тем самым возможность РФ управлять экономическим развитием и снижать риски для финансовой системы будет "серьезно ограничена", отмечается в заявлении.

В миреВеликобритания вслед за ЕС введет санкции против Центробанка РФЧитать подробнее

Ранее в понедельник стало известно, что власти Великобритании объявили о готовности расширить ограничительные меры против России и вслед за ЕС ввести санкции в отношении Центрального банка. Отмечалось, что это решение было принято в координации с США и ЕС с целью "не допустить того, чтобы Центробанк РФ размещал валютные резервы, чтобы подорвать эффект от санкций, введенных нами и нашими союзниками".

Затем премьер-министр Японии Фумио Кисида в понедельник заявил, что Токио введет санкции против Центробанка России.

Ранее Банк России на фоне информации о беспрецедентных санкциях в отношении российского финансового сектора, включая угрозу отключения от системы SWIFT и замораживания активов самого Центробанка, заявил, что "располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора".

ЦБ РФ Канада

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