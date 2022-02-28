Лидер "Новых людей" предложил "окончательно отвязать лодку" от Запада

Он считает, что России нужен НЭП

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Председатель думской фракции "Новые люди" Алексей Нечаев призвал создать новую экономическую политику, отказавшись от выполнения норм Запада для товаров, в том числе требований ВТО. Он написал об этом в своем телеграм-канале.

"Запад наложил на Россию санкции, которые не оставляют нам иного выхода, кроме как окончательно отвязать нашу лодку и пуститься в самостоятельное экономическое плавание... Мы теперь можем смело освободиться от всей той евробюрократии, которая давила на наш рынок все эти годы. Все бессмысленные нормы ВТО, которые тормозили нашу промышленность", - заявил депутат.

По его мнению, "сейчас нам нужна новая экономическая политика - НЭП".

"Важно избежать искушения вернуться во времена командно-распределительной системы, к чему нас призывают коммунисты и госкапиталисты. История уже доказала, что это путь в никуда. Мы же напротив предлагаем вдохнуть жизнь в национальную экономику, сохранив и укрепив внутренний рынок. Для этого мы предлагаем ориентироваться на наших союзников, тех, кто готов поддержать сильную Россию - это Китай, Индия, Бразилия и многие другие страны", - пишет Нечаев.

Он также отметил, что, "отказываясь от сельскохозяйственного реестра ЕС, мы даём всю полноту свободы нашим фермерам, нашему сельскому хозяйству". "Такую же свободу должны получить все виды предпринимательства. Крупные сетевые компании и магазины могут быть дополнены частными предприятиями семейного бизнеса, тогда розничные товары не станут дефицитом", - считает лидер фракции.

"Учитывая масштаб санкций, нужно отказаться от экономики "освоения бюджетов". Деньги государства должны служить людям, а каждую впустую потраченную копейку мы будем называть соответствующе - воровством. И наказание должно быть суровым, раз настали непростые времена. За экономические преступления нужно, наоборот, перестать сажать", - пишет Нечаев.

Он пояснил, что новый НЭП, по мнению партии, это "новая экономика, основанная на свободе предпринимательства, равных условиях и партнерстве с государством". По мнению депутата, нужны "серьезные законодательные изменения, начиная от отказа тому, что тормозит наше развитие, заканчивая дешёвыми кредитами".