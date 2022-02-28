Цены евробондов РФ после локального отскока в понедельник вновь рухнули

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Котировки российских еврооблигаций после локального отскока в конце прошлой недели вновь рухнули в понедельник, отыгрывая новый пакет антироссийских санкций, объявленный после начала военной операции в Донбассе. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, выросли в цене на фоне возросшего спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы, что в итоге привело к существенному расширению суверенных спредов. Стоимость пятилетней страховки от дефолта (CDS) на российский госдолг, по расчетам аналитиков, достигла 1600 базисных пунктов.

Еврооблигации России с погашением в 2043 году упали в цене за день на 56,4%, до 31,71% от номинала (их доходность выросла на 10,6 процентного пункта - до 19,32% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 46,5%, до 39,88% от номинала (их доходность выросла на 7,1 процентного пункта - до 15,35% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2047 году потеряли в цене 3,9%, подешевев до 70,3% от номинала (их доходность выросла на 0,34 процентного пункта, до 8% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели к концу дня на 34,5% - до 50% от номинала (их доходность выросла на 7,7 процентного пункта - до 16,7% годовых), с погашением в 2027 году - на 30,8%, до 53,58% от номинала (их доходность выросла на 8,5 процентного пункта и составила 18,27% годовых), с погашением в 2026 году - на 44,1%, до 44,87% от номинала (их доходность выросла на 17 базисных пунктов, до 27,6% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 41,4%, до 48,13% от номинала (их доходность выросла на 43 процентных пункта - до 61,7% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась на 31,5%, составив 55,94% от номинала (их доходность выросла на 31,6 процентного пункта - до 50,34% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", котировки валютных гособлигаций России заметно упали 28 февраля, отыгрывая объявленные Западом новые антироссийские санкции в ответ на начало Россией военной операции в Донбассе. В минувшие выходные руководители стран G7 приняли решение отключить некоторые российские банки от международной системы платежей SWIFT, а также ввести ограничивающие меры в отношении международных резервов ЦБ РФ.

Евросоюз окончательно утвердил решение о замораживании активов Центрального банка РФ, сообщается в Официальном журнале ЕС. "Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России", - говорится в документе, опубликованном в журнале. Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС договорились "ввести ограничительные меры, которые парализуют активы российского Центробанка". "Около половины или больше половины финансовых резервов Центробанка будут заморожены", - сказал Боррель.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации в иностранной валюте до "BB+" с "BBB-". Таким образом, рейтинг России перемещен в категорию спекулятивных. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте ухудшен до "BBB-" с "BBB". Кроме того, S&P поместило рейтинги России на пересмотр с негативным прогнозом. "По нашему мнению, уже объявленные санкции могут иметь серьезные негативные последствия для способности российского банковского сектора выступать посредником в международной торговле", - говорится в пресс-релизе S&P.

Международное рейтинговое агентство Moody's поместило на пересмотр с возможностью понижения долгосрочные рейтинги Российской Федерации в иностранной и национальной валюте "Baa3" и рейтинги Украины "B3". "Рейтинговые действия спровоцированы военной операцией России на Украине, которая началась 24 февраля 2022 года. Эти события являются дальнейшим увеличением геополитических рисков, о которых Moody's говорило ранее, и сопровождаются дополнительными и более жесткими санкциями в отношении России, в том числе теми, которые могут повлиять на выплаты суверенного долга", - говорится в пресс-релизе Moody's.