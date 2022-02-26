Moody's поместило рейтинги России и Украины на пересмотр с возможностью понижения

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's поместило на пересмотр с возможностью понижения долгосрочные рейтинги Российской Федерации в иностранной и национальной валюте "Baa3" и рейтинги Украины "B3".

"Рейтинговые действия спровоцированы военной операцией России на Украине, которая началась 24 февраля 2022 года. Эти события являются дальнейшим увеличением геополитических рисков, о которых Moody's говорило ранее, и сопровождаются дополнительными и более жесткими санкциями в отношении России", - говорится в пресс-релизе Moody's.

Агентство также поместило на пересмотр приоритетные необеспеченные рейтинги России в иностранной и национальной валюте "Baa3" и краткосрочный рейтинг в национальной валюте "P-3". Потолок странового рейтинга РФ в национальной валюте остается на уровне "Baa1", в иностранной - "Baa2".

"Тяжесть последствий новых санкций для кредитоспособности РФ будет зависеть от масштаба санкций, а также от того, какие сектора будут затронуты, и от степени скоординированности западных стран, - отмечают аналитики агентства. - Что касается Украины, то масштабный конфликт может создать риски для ликвидности государства и ее внешней позиции, учитывая необходимость погашения крупных объемов долга в ближайшие годы и зависимость экономики страны от валютного финансирования".

"В рамках пересмотра рейтингов Moody's оценит масштаб военного конфликта и влияние новых санкций на кредитоспособность РФ", - говорится в пресс-релизе.

"Серьезные опасения экспертов относительно способности России справиться с негативными последствиями новых санкций для экономики страны, государственных финансов и финансовой системы могут привести к понижению рейтингов страны. Однако есть небольшая вероятность того, что Moody's придет к заключению, что существенные новые экономические и финансовые санкции окажут очень ограниченное влияние на экономику России и ее финансовые буферы. Тогда агентство подтвердит рейтинги России с "негативным" прогнозом", - отмечают в Moody's.

В случае Украины негативное давление на рейтинги будет серьезным, если кризис не окажется краткосрочным, и страна не получит существенную внешнюю финансовую поддержку, говорится в сообщении агентства.

"Украина может выиграть от усиления бюджетных и внешних ресурсов, однако этого окажется недостаточно в случае затягивания конфликта", - отмечают эксперты Moody's.

Агентство также поместило на пересмотр с возможностью понижения приоритетный необеспеченный рейтинг Украины "B3". Потолок страновых рейтингов Украины в национальной и иностранной валюте остается на уровне "B2".