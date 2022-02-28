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Сбербанк с 1 марта существенно повышает ставки по депозитам

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк России с 1 марта существенно повысит ставки по депозитам физлиц и запустит новые валютные вклады, говорится в сообщении банка.

Так, максимальная ставка по "СберВкладу" составит 16,5% годовых (сейчас максимальная 8%, базовая - 7,01%), "СберВкладу Прайм" - 18% (сейчас максимальная 9,50%, базовая - 8,50%), по вкладу "Промо Управляй" - 16% (сейчас 6,7%).

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Сбербанк с 1 марта также запустит новые вклады в долларах США и евро. По промовкладу "Валютный сохраняй" в долларах ставка достигнет 5%, в евро - 3,5%. По вкладу "Валютный управляй" максимальная ставка будет составлять 3% в долларах и 2% в евро.

"Данные решения приняты в связи с повышением Банком России ключевой ставки", - отмечает Сбербанк.

ЦБ РФ с 28 февраля резко повысил ключевую ставку - до 20% с 9,5% годовых.

Вслед за этим ряд банков объявили о намерении пересмотреть процентные ставки по депозитам и кредитам, некоторые банки уже даже это сделали. Так, например, ВТБ значительно повысил ставки по депозитам: ставки по рублевым вкладам выросли до 18% годовых, по долларовым - до 5%, в евро - до 4%.

Сбербанк

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