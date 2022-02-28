ЦБ решил не проводить торги акциями на "Мосбирже" в понедельник

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что "в связи со складывающейся ситуацией" решил не открывать 28 февраля на "Московской бирже" торги в секции фондового рынка, секции срочного рынка и секции рынка СПФИ.

"Режим работы "Московской Биржи" 1 марта 2022 года будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 мск 1 марта 2022 года", - сообщила пресс-служба регулятора.

Утром ЦБ повысил ключевую ставку с 9,5% сразу до 20%.

Валютные торги на "Мосбирже" проводятся. Курсы доллара США и евро достигали исторических максимумов. Курс доллара США к 12:42 составлял 100,2075 рубля, что на 17,21 рубля выше уровня закрытия предыдущего торгового дня (на пике роста курс достигал 109,185 рубля). Евро дорожал к этому моменту на 18,45 рубля, до 111,4521 рубля (дневной максимум - 122 рубля).

Московская биржа несколько раз расширяла границы колебаний для доллара и евро с целью найти равновесные уровни. После последнего расширения на рынке появились валютные продажи, что позволило курсам валют отойти от дневных максимумов. Рубль резко упал к обеим валютам, отыгрывая существенно возросшие санкционные риски.

В 16:00 ожидается экстренное выступление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

В минувшие выходные Евросоюз решил заморозить активы Банка России и запретить операции с ними и с резервами ЦБ из-за военной операции России на Украине. Также было решено отключить от системы SWIFT попавшие под санкции российские госбанки. К этим санкциям обещала присоединиться Великобритания.

ЦБ перед введением санкций заявлял, что "располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора".