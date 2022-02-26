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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:12

США ввели санкции против Путина, Лаврова, Шойгу и Герасимова

США ввели санкции против Путина, Лаврова, Шойгу и Герасимова
Фото: Kent Nishimura / Los Angeles Times via Getty Images

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - США ввели санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, сообщает американский Минфин.

Также меры вводятся в отношении министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

"Мы выступили одним фронтом с нашими международными союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что Россия заплатит серьезную экономическую и дипломатическую цену за дальнейшее вторжение в Украину", - говорится в заявлении главы Минфина Джаннет Йеллен.

В нем отмечается, что США и их партнеры "будут продолжать вводить ограничительные меры против "российских элит".

Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны в ответ на это ввели санкции против России.

В частности, ранее США объявили о санкциях против российских банков, об ограничениях для российской элиты и об экспортных ограничениях.

Ранее о санкциях против президента России и главы МИД объявили Великобритания, Евросоюз и Канада.

Военная операция на Украине. Хроника

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Фрагменты сбитого самолета в Киеве
Хроника 24 – 26 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
США Россия Владимир Путин Сергей Лавров Сергей Шойгу Валерий Герасимов

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