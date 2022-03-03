Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:18

АБИИ приостанавливает выдачу кредитов России и Белоруссии

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ, AIIB) приостановил весь бизнес, связанный с Россией и Белоруссией, в связи с конфликтом на Украине, пишет Financial Times.

Военная операция на Украине

Решение фининститута может привести к возникновению напряженности в отношениях между Китаем и Россией, которые являются близкими торговыми партнерами, отмечает издание. КНР - крупнейший акционер АБИИ.

Банк, штаб-квартира которого находится в Пекине, сообщил, что "обезопасит свою финансовую целостность" и оценит последствия конфликта между Россией и Украиной для своих операций и экономик входящих в него стран.

Москва - третий по величине акционер АБИИ после Пекина и Нью-Дели. В октябре банк сообщил, что выбрал Россию местом проведения седьмой ежегодной встречи. В России у банка находится около 3% общего кредитного портфеля.

В основе АБИИ лежит принцип сохранения политического нейтралитета. Между тем, решение банка о заморозке кредитования России и Белоруссии указывает на растущее давление на мировые финансовые институты, которым приходится выходить из российских проектов в связи с ситуацией на Украине, пишет FT.

Так, шанхайский New Development Bank со значительным присутствием в России сообщил, что приостановит осуществление новых транзакций в страну из-за конфликта Москвы и Киева.

АБИИ AIIB Украина Белоруссия Китай New Development Bank

Новости

S&P понизило долгосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте до "CCC-"

S&P понизило долгосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте до "CCC-"

ВТБ поднял ставки по ипотеке выше 22%

Военная операция на Украине

Великобритания ввела санкции против Усманова и Шувалова

Росавиация узнала об аннулировании сертификатов самолетов с зарубежной регистрацией

Военная операция на Украине

Путин пообещал семьям погибших на Украине военных по 7,4 млн рублей

Путин пообещал семьям погибших на Украине военных по 7,4 млн рублей

Рубль отыграл почти все потери к доллару и евро на ожиданиях переговоров

Молдавия подаст заявку на вступление в Европейский союз

Brent подешевела до $112,43 за баррель

ЦБ закрыл данные об актуальном размере международных резервов на три месяца

ЦБ подтвердил свою позицию по запрету оборота и майнинга криптовалют в РФ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });