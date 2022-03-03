АБИИ приостанавливает выдачу кредитов России и Белоруссии

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ, AIIB) приостановил весь бизнес, связанный с Россией и Белоруссией, в связи с конфликтом на Украине, пишет Financial Times.

Решение фининститута может привести к возникновению напряженности в отношениях между Китаем и Россией, которые являются близкими торговыми партнерами, отмечает издание. КНР - крупнейший акционер АБИИ.

Банк, штаб-квартира которого находится в Пекине, сообщил, что "обезопасит свою финансовую целостность" и оценит последствия конфликта между Россией и Украиной для своих операций и экономик входящих в него стран.

Москва - третий по величине акционер АБИИ после Пекина и Нью-Дели. В октябре банк сообщил, что выбрал Россию местом проведения седьмой ежегодной встречи. В России у банка находится около 3% общего кредитного портфеля.

В основе АБИИ лежит принцип сохранения политического нейтралитета. Между тем, решение банка о заморозке кредитования России и Белоруссии указывает на растущее давление на мировые финансовые институты, которым приходится выходить из российских проектов в связи с ситуацией на Украине, пишет FT.

Так, шанхайский New Development Bank со значительным присутствием в России сообщил, что приостановит осуществление новых транзакций в страну из-за конфликта Москвы и Киева.