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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Moody's предупредило о повышении рисков для мировой экономики

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Военная операция России на Украине и последовавшие за этим экономические санкции повысили риски для мировой экономики, говорится в обзоре агентства Moody's.

Военная операция на Украине

Масштабы последствий будут зависеть от продолжительности и глубины кризиса, отмечают эксперты.

"Эскалация военного конфликта поставит под угрозу экономический рост в Европе, - говорит вице-президент, старший кредитный аналитик Moody's Кельвин Далримпл. - Остальной мир будет страдать от ценового шока на сырьевых рынках в тот момент, когда инфляция и без того является высокой, а также от финансовых последствий санкций, введенных против России, и от волатильности финансовых рынков".

Россия и Белоруссия почувствуют на себе прямое влияние масштабных санкций, введенных США и их союзниками, отмечают в агентстве. Эти санкции косвенно скажутся на иностранных компаниях, работающих с Россией, а также спровоцируют эффект домино в глобальной экономике, говорят аналитики.

"Ценовые шоки в сырьевом секторе увеличат инфляционное давление, особенно в экономиках, являющихся крупными покупателями сырья в России. С момента начала вторжения цены на нефть поднялись выше $100 за баррель. РФ является крупным производителем металлов, включая алюминий, платину, медь и палладий, и цены этих сырьевых товаров также подскочили из-за кризиса. Другие страны, добывающие эти металлы, выиграют от повышения цен, однако потребители столкнутся с подъемом стоимости товаров, поскольку производители будут перекладывать на них возросшие затраты", - говорится в обзоре.

Россия и Украина играют важнейшую роль в глобальном производстве неона, являющегося ключевым компонентом для производства микрочипов, и военный конфликт может усилить дефицит полупроводниковых компонентов, а также дефицит поставок в автомобильной отрасли, отмечают эксперты.

"На долю двух стран приходится примерно 25% глобального экспорта пшеницы. Цены на пшеницу и другие зерновые резко выросли после вторжения, хотя последствия для предложения продовольствия являются сдержанными, поскольку события разворачиваются зимой, а не в период сбора урожая. Россия является еще и ведущим производителем соя-бобов, которые также дорожают. Цены на удобрения тоже, вероятно, будут расти. Повышение продовольственной инфляции одновременно с ростом других цен может усилить социальную напряженность в некоторых странах", - говорится в обзоре.

Аналитики Moody's отмечают также усилившийся рост волатильности на глобальных финансовых рынках после начала конфликта.

"Геополитическая неопределенность, повышение цен на сырье, эскалация санкций и региональная дестабилизация бизнесов будет негативно сказываться на настрое рынков. Если это приведет к существенному и продолжительному давлению на ликвидность, то ухудшатся условия привлечения финансирования для глобальных высокорисковых заемщиков и государств emerging markets, зависимых от глобальных потоков капитала. На этом фоне доллар продолжит укрепляться", - отмечается в обзоре Moody's.

Moody's Украина Кельвин Далримпл Европа США Белоруссия

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