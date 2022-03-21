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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

Председатель Еврогруппы ждет снижения темпов роста экономики еврозоны

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Председатель Еврогруппы (ЕГ) Паскаль Донохью в отчете о работе на имя председателя Евросовета Шарля Мишеля отметил, что события на Украине "снижают темпы роста и усиливают инфляционное давление, в частности, из-за энергоснабжения и цен на энергоносители".

Военная операция на Украине

Министры финансов государств ЕС "ищут способы защитить уязвимые группы от этих воздействий", говорится в письме, которое цитирует пресс-служба Европейского совета.

"Сильная экономика зоны евро является якорем стабильности и безопасности на нашем континенте, - заявил Донохью. - На мартовском заседании Еврогруппа приняла заявление, в котором напомнила о своей четкой координации налогово-бюджетной политики в зоне евро, чтобы противостоять повышенным рискам и неопределенности".

В отчете анализируется экономическая ситуация и налогово-бюджетная политика в свете последних событий. По словам Донохью, события на Украине "также явно являются вызовом нашему общему процветанию, ценностям и безопасности, но мы можем его преодолеть". "Ключевой вклад Еврогруппы" в это преодоление председатель ЕГ видит в "совместной работе по обеспечению восстановления".

В письме также отмечается устойчивость еврозоны в условиях пандемии COVID-19.

Еврогруппа еврозона Паскаль Донохью Шарль Мишель Украина
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