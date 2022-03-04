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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Разработчик софта EPAM прекратит обслуживать российских клиентов

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Разработчик программного обеспечения EPAM Systems Inc. сообщил, что прекращает работать с российскими клиентами на фоне военной операции на Украине. При этом EPAM постарается в течение переходного периода оказывать поддержку клиентам.

Военная операция на Украине

В сообщении отмечается, что компания не работает на правительство России и полностью соблюдает все санкции.

Компания выделяет дополнительные $100 млн на поддержку 14 тысяч сотрудников на Украине и их семей.

EPAM также сообщила, что выполняет планы по обеспечению непрерывности бизнеса и ускоряет набор сотрудников в нескольких офисах в Центральной и Восточной Европе, Латинской Америке и Индии. Компания отмечает, что обладает достаточными ресурсами, включая инфраструктуру и капитал, для поддержания и расширения операций.

EPAM Systems Inc. была основана в 1993 году в Минске и занимается разработкой заказного программного обеспечения для разных секторов экономики. Офисы компании расположены в 25 странах, услуги предоставляет для клиентов в более чем 40 странах. Выручка EPAM в IV квартале 2021 года выросла на 53,1% и составила $1,107 млрд. Чистая прибыль составила $142,3 млн, увеличившись в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В августе 2021 года президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил председателя совета директоров IT-компании EPAM Systems Аркадия Добкина в финансировании белорусских протестов.

EPAM Systems Белоруссия Аркадий Добкин Александр Лукашенко Минск Украина

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