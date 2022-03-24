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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:42

Deutsche Telekom свернула разработку софта в России

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Германская телекоммуникационная компания Deutsche Telekom объявила, что свернет бизнес по разработке ПО в России и, как следствие, прекратит работу в стране.

Сворачиванием деятельности в России компания занимается с 24 февраля, говорится в ее пресс-релизе.

У Deutsche Telekom нет сетей в России, а также деловых связей с российскими компаниями.

"У нас есть команда разработчиков, которая в основном базируется в Санкт-Петербурге, и предоставляет услуги клиентам за пределами РФ. В течение последних недель мы предложили нашим сотрудникам возможность работы за пределами РФ, многие из них воспользовались этой возможностью и покинули страну", - сообщила компания.

В карточке Deutsche Telekom на hh.ru указано, что в России у нее расположено подразделение Deutsche Telekom IT Solutions со штатом более 2 000 человек.

Подразделение занимается разработкой ПО для крупных западных заказчиков в секторах телекома, авто и индустрии, а также является центром экспертизы в области Java-разработки и тестирования ПО.

Сотрудники российского центра разработки работали в офисах в Петербурге, Воронеже и Москве.

Deutsche Telekom Германия Петербург
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